teyit.org, Erdoğan’ın İstanbul' mitingini inceledi: '1 milyon 700 bin katılım var' iddiası yalanlandı

Yurttaşların, çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan teyit.org, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri kampanyası kapsamında 7 Mayıs 2023’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği “mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldı” iddiasını inceledi.

teyit.org’un analizine göre, bu gibi iddialar söz konusu olduğunda bir alanda veya meydanda kaç kişinin bulunduğunu hesaplamaya yarayan en önemli aracın MapChecking olduğu belirtildi. Bu araç sayesinde miting esnasında çekilen fotoğrafları ve videoları kullanarak mitinge kaç yurttaşın katıldığına dair bir çıkarımda bulunabildiği ifade edildi.

MapChecking aracı ile analiz yapan teyit.org, miting alanında en az 520 en fazla 865 bin kişinin olabileceğini belirtti.

Teyit.org’un analizi şöyle:

'En fazla 865 bin kişi olduğu söylenebilir'

"Atatürk Havalimanı’nın farklı açılarından çekilen fotoğraflar ve videolar haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden miting sırasında Atatürk Havalimanı’nı kuş bakışı görüntüleyen bir fotoğrafa ulaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahnede olduğu anda alanı kuşbakışı görüntüleyen videolara da yine sosyal medya üzerinden ulaşılıyor. Bu görüntülerdeki kalabalığın yayılımı ile alanı kuşbakışı görüntüleyen fotoğraftaki kalabalığın yayılımı da birbiri ile uyuşuyor.

Görüntülerden miting için kurulan sahnenin Devlet Hava Meydanları Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü binasının önünde olduğu ve kalabalığın ise Atatürk Havalimanı İç Hatlar binasının yanında yoğunlaştığı anlaşılıyor.

TRT Haber’in paylaştığı ve mitingin ilerleyen dakikalarını gösteren bir fotoğraf incelendiğinde de alanın sol tarafında bulunan kalabalığın arttığı ve alanın genişlediği görülüyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) paylaştığı ve miting öncesi hazırlıkları gösteren video incelendiğinde ise sahnenin alanın tam olarak hangi noktasına kurulduğu ve alanın sol bölümünün sınırı daha net olarak tespit ediliyor.

Bu görsellerden elde edilen alanları MapChecking’de işaretlediğimizde ve bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu, en kalabalık olunan senaryoyu baz aldığımızda, alana sığabilecek insan sayısı yaklaşık 865 bin olarak çıkıyor.

Metrekare başına beş kişinin düşmesi, alanda adım atılacak yer olmadığı ve katılımcıların bedenlerinin neredeyse birbirine değdiği anlamına geliyor.

Yapılan hesaplamayı, metrekarede üç kişinin yan yana ayakta durduğu bir senaryoda tekrarladığımızda ise alana sığabilecek insan sayısı yaklaşık 520 bin olarak tespit ediliyor.

İki senaryonun ortalamasını aldığımızda ise miting anında Atatürk Havalimanı’nda ortalama 690 bin yurttaşın bulunduğunu söyleyebiliriz.

Yani 7 Mayıs 2023 Atatürk Havalimanı mitingine kaç kişinin katıldığına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı iddianın hatalı olduğunu söyleyebiliriz.”

Ne olmuştu?

Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri kampanyası kapsamında 7 Mayıs 2023’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen miting konuşmasında "Bugün İstanbul, 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? demişti.