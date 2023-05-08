Erzurum’da önlem almayan Vali hep gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün düzenlenen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda çocuklar dahil çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İmamoğlu’nun kente ziyaretinin bir "miting" olarak değil, "esnaf ziyareti" olarak programlandığı için etkin güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunmuştu.

Memiş, "Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik" dedi.

İmamoğlu, yaşananların ardından hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladığı Memiş, geçmişte de birçok olayla gündeme gelmiş ve iktidar partisi ile angaje bir görüntü vermekten hiç çekinmemişti. Bu profili ile Memiş, tipik bir AKP iktidarının valisi gibi hareket ediyor.

Düzenlediği toplantıda AKP logosu

Memiş'in 2 yıl önce kentteki projelere ilişkin düzenlediği video konferans toplantısına AKP İl Başkanı ve birçok partili katılabilirken, CHP ve İYİP'li yöneticiler yer almamıştı.

Ekrandaki son kareye AKP parti logosu konulmuştu.

Memiş, ayrıca bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki medya mensuplarıyla Öğretmenevi'nde bir araya gelirken, buluşmaya AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik de katılmıştı. Çelik’in, Vali Memiş’in düzenlediği toplantıya davetli olmadığı ortaya çıkmıştı.

Binali Yıldırım'ın oğluyla aynı karede

Gazeteci İsmail Saymaz, bu yılın başında AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın, Erzurum ziyaretinde ortaya çıkan bir kareyi paylaşmıştı.

Erkam'ın olduğu karede Erzurum Valisi Okay Memiş, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek'in de bulunduğu görülmüştü.

Fotoğrafın ardından açıklama yapan Memiş, "Ben Erkan Yıldırım'ı şahsen tanımam etmem. Kendisiyle ayrıca bir bağım, görüşmüşlüğüm yok. Erkam Bey 13 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenen Binbir Hatim duasına katıldı. Orada da hayır için yemek vereceğini söylemiş, ben de oradan öğrendim." demişti.

Memiş, bir yerel gazeteye konuyla ilgili yaptığı bir başka açıklamada, "Kilolu biri olduğu için her yerde böyle oturuyor, lakayt bir tavrı yoktu. Göründüğü gibi bir durum değil, moralim bozuldu" ifadesini kullandı.

Dombra'yla karşılama

Memiş, Erkam Yıldırım ile fotoğraf skandalından kısa bir süre sonra bir başka skandalla gündeme gelmişti. Fotoğrafın basına yansıması nedeniyle "moralinin bozulduğu"nu ifade eden Memiş, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde katıldığı bir açılışta AKP'nin seçim şarkılarından olan 'Dombra' ile karşılanmıştı.

Bu karşılama, basında "Vali'nin moral bulduğu" vurgusuyla işlenirken aynı olay AKP il ve ilçe teşkilatlarının Erzurum Valisi Memiş'e sahip çıktığının ve AKP ile organik bağının bir diğer işareti oldu.

Depremde Hatay'a atandı: 'Su sıkıntısı yok'

Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a koordinatör olarak atanmıştı. Burada Mart ayı başında yaptığı bir açıklamada, kentte su sıkıntısı olmadığını iddia eden Memiş, "Biz her sabah zaten muhtarları arıyoruz. Bizden bu kadar şiddetli şekilde su ihtiyacına yönelik bir şey olmadı. Ama sosyal medyada birden trend topic oldu. Biz zaten ihtiyaç belirtilmesi halinde su servisini köylere, mahallelere, ilçelere hep yapıyoruz. Dün, 24 tır su dağıttık, neredeyse 1 milyon 200 bin şişeye tekabül ediyor. Hatta 'insanlar bizden istemekten çekiniyor mu' diye düşündük ve talep olmamasına rağmen su servisini yaptık. Neredeyse 1000 tır su yolda, şu anda Hatay'a geliyor ve biz bunların hepsini dağıtıyoruz" demişti.

Ancak değil Mart ayında Nisan ve Mayıs itibariyle dahi Hatay'da hâlâ su sıkıntısının devam ettiği biliniyor.

AKP milletvekili adaylığı gündeme gelmişti

Valilikte söz konusu performansı nedeniyle Memiş'in AKP'den milletvekili adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. 2018 yılından bu yana Erzurum Valiliği görevini yürüten Memiş, bu yılın başında yerel gazetecilerle birlikte AKP'lileri de davet ettiği "Çalışan Gazeteciler Günü" basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Milletvekili adaylığı düşünceniz var mı?" sorusuna "Bir teveccüh olabilir. Ben bunu büyüklerimizin takdirine bırakabilirim." demişti.

Hatta yine yerel gazetelerde Memiş'in AKP'nin Giresun listelerinden aday olacağı yazıldı. Kendisinin milletvekilliği adaylığı konusuna sıcak bakan başka açıklamaları da oldu.

Ancak Memiş, listede yer bulamayacağından adaylık için görevinden istifa etmedi. Erzurum'da Memiş'in yaşadığı hayalkırıklığının, "Vali fedakarlık yaparak görevine devam etme kararı aldı" şeklinde haberlerle örtülmeye çalışıldığı görüldü.