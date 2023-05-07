Erzurum Valisi Memiş: Su şişeleri atıldı, ihtiyaç olursa gözaltı yapılır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün düzenlen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çocuklar dahil çok sayıda kişi yaralandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İmamoğlu’nun kente ziyaretinin bir "miting" olarak değil, "esnaf ziyareti" olarak programlandığı için etkin güvenlik önlemlerinin alınmadığını savundu.

AA’nın aktardığına göre Memiş’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Daha önceden bize yapılan müracaatlarında miting alanı olarak gösterdiğimiz bir yer vardı. Orada miting yapılmadı. Bu 4 Mayıs’tan önceki tarih içindi. Bu tarihten sonraysa miting yapılamayınca, sayın İmamoğlu’nun ilimize ziyaretlerini sayın il başkanı bize ifade etti. Biz de bu konuyla ilgili olarak yetkinin il ve ilçe seçim kurullarında olduğunu, bununla birlikte bütün siyasi partilerin gerekli demokratik haklarını kullanabileceğini böyle bir ziyaret olması halinde her türlü tedbiri alacağımızı söyledik.

- Esnaf ziyaretinden sonra da uygun olan yerlerde konuşma yapılacağı, halka hitap edileceği söylendi. Aslında bu bir noktada miting gibi değerlendirilebilirdi. Çok fazla yasaklayıcı davranmamak adına bu konuda bizim için önemli olan sayın misafirlerin güvenliğini almak olduğunu ifade ettik. Nitekim o şekilde planlandı.

- Esnaf ziyaretinden sonra yapılacak olan muhtemel konuşma yerlerinden birisi olan Havuzbaşı’na doğrudan yönlendirildiler ve geldiler. Bizim orada gerekli güvenlik tedbirlerimiz vardı. 1000’in üstünde polis kardeşimizi, arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik. Konuşmasını yaptığı sırada bariyerlerin arkasına su şişeleri atılmaya başladı. Kendileri konuşmayı yarıda bırakarak havaalanına döndüler ve oradan da ilimizden ayrıldılar.

- Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik.

- Orada tahrip olmuş bir kesim vardı. 17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ettiler. Bunlardan dokuz kişiyi tedbir amaçlı müşahede altında tutuyoruz ama durumları ağır değil. Hafif yaralı şeklinde.

- Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı. İhtiyaç olması halinde konunun savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltı işlemleri ihtiyaç olursa gözaltı olacaktır.

- Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada sayın İmamoğlu’nu dinlemek için alana gelen vatandaşların, oradan sağlıklı bir şekilde ayrılmasını temin etmekti öncelikli görevimiz. Onu da şu an temin ettik diyebilirim."