Tevfik Göksu montaj video izletti, AKP ‘etik değil ama özür yok’ dedi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depreme ilişkin açıklamalarına ilişkin izlettiği video montajlı çıktı.

Tevfik Göksu'nun meclise izlettiği videoda, İmamoğlu yerel seçim öncesi bir TV programında "deprem sorununu nasıl çözeceksiniz" sorusuna "5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilir" yanıtını veriyor. Ancak İmamoğlu'nun, 6 Şubat depremlerinin ardından Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada "Hızla hareket edersek bize 100 yıl lazım" dediği görülüyor.

Videoyu katıldığı bir TV yayınında da izleten AKP'li Göksu, "İBB Başkanı önce ‘5 yılda bu işi bitirim' demiş, sonra ‘bize 100 yıl lazım' diyor" sözleri ile İmamoğlu'nu eleştirdi.

Ancak İmamoğlu'nun gerçekte, ikinci açıklamasında "20 yıldır yapılan hızla hareket edersen bize 100 yıl lazım" dediği ve Göksu'nun izlettiği videoda bu kısmını montajlandığı ortaya çıktı.

İBB Meclisinde sunulan montajlanmış videoyu ve doğrusunu buraya bırakıyorum. Karar sizlerin. pic.twitter.com/P4q9wxAWOJ — Tarık Balyalı (@TARIKBALYALI) March 14, 2023

CHP' Sözcüsü: 'Derhal özür dilemesi gerekir'

Montajlanmış video, İBB Meclisi'nin ikinci oturumunda gerilime neden oldu. Oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, videonun orijinal halini dinleterek şunları söyledi:

"Eleştiri başka bir şey, kamuoyunu yanlış yönlendirmek başka bir şey. Bunun siyasi etik değerlerle yakından uzaktan ilgisi yoktur.

Bu davranışı nedeni ile bizden, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan, CHP'den değil, meclisimizden ve yanıltmaya çalıştığı kamuoyundan Tevfik Göksu'nun özür dilemesini istiyoruz. Eleştiri haktır, eksikler varsa söylenir. Ama gerçekleri eğip bükmek, montajlamak, cımbızlamak ve trol kafası içinde montajlanmış videolar oluşturmak ve bunları belediye meclisinde dinleterek kamuoyunu yanlış biçimde etkilemeye çalışmak etik değildir. Bir siyasetçiye yakışmaz. Ve derhal özür dilenmesi gerekir."

AKP Sözcüsü: 'Etik değil ama özürlük bir durum yok'

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise olayı doğrulamasına rağmen "özür dilemeyeceklerini" belirterek Balyalı'ya şu yanıtı verdi:

"Tevfik başkanımız cevabını verir ama trol zihniyetinin meclise hakim olduğunu ifade ettiği için Tarık bey, buna istinaden birkaç şey söylemek isterim. Çok yakışıksız bir ifade. Düzeltme haklarını kullanmak en doğal haklarıdır. Fakat ifadeler maksadını aştı. Kumpas, montaj, şantaj, kirli pazarlıklar bizim meşrebimizde yoktur.

Bu ifadeler masa ortaklarından birine aitti. İmamoğlu Fazilet Durağı yalanı için İstanbullulardan özür dilememişti. Bu erdemi göstermemişti. Şimdi olmayan bir mesele için bizden bu erdemi bekliyorlar, beklemesinler. Fakat şunu ifade edeyim söz konusu videoyu kişisel hesabımdan ben de paylaştım.

Video sosyal medyada dolaşıyordu. Hakikaten samimiyetle ifade ediyorum, 20 yıllık mukayese meselesini bilmiyordum. Orijinal haline baktığımda Tarık beyin de dinlettiği gibi şunu söylüyor '20 yıllık performansı dikkate alırsak meseleyi 100 yılda çözeriz' diyor. Evet çok doğru olmamış, siyaseten etik değil. Üzüntülerimi ifade ediyorum ama özürlük bir durum yok. Çünkü kasten yapılmış bir mesele değildi."