Bile bile lades: Deprem konutunu tarım arazisine yapıyorlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) ait Gaffarlı’daki Dulkadiroğlu ilçesi Ağyar mevkiinde bulunan Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Merkezi’nin (SEKAMER) ceviz ve badem koleksiyon bahçesinin bir kısmında TOKİ tarafından üniversite yetkililerinin dahi haberi olmadan toplu konut inşaatına başlandı. SEKAMER 30 yıl önce kurulmuş ve Türkiye’nin özellikle cevizde en büyük koleksiyon bahçesi olarak biliniyor. Toplam 412 dekar arazinin 135 dekarı ayrıldı ve burada deprem konutları için inşaat devam ediyor.

soL Haber’in edindiği bilgiye göre, bakanlık yapılaşma öncesinde Ziraat Mühendisleri Odası’ndan rapor dahi istememiş. Aynı zamanda toplu konutların yapılacağı koleksiyon alanının bulunduğu üniversitenin rektörlüğü dahi inşaat hakkında bilgilendirilmemiş. Üniversite yetkilileri, koleksiyon alanına yapılacak inşaatı, inşaatın başlayacağı gün öğrenmiş.

Tarım arazisine deprem konutu yapmaya kim karar verdi?

AKP Kahramanmaraş Milletvekili avukat Ahmet Özdemir’in, yeni konutların yapılacağı 5 ayrı adresi açıkladığı bir videosu ortaya çıkmış ve çok büyük tepki toplamıştı. İşte ziraat odasından rapor alınmayan, tüm usullerin çiğnenerek inşaatına başlanan bölge, AKP’li Özdemir’in kağıda çize çize 'buraya konut yapılacak' dediği yerlerden biri.

Zemin etüdü yapıldı mı?

126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre; bakanlığın hiçbir yere danışılmadan ve onay olmadan, sadece zemin etüdü yapılarak toplu konut yapabilme yetkisi var. Diğer bakanlıklar, meslek odaları, mera, orman, toprak koruma ve imar yasası da devre dışı kalıyor.

soL'un ulaştığı yetkililer, yapılaşmaya açılan ve ağaçların söküldüğü alanın kumlu ve çakıllı bir arazi olduğunu, yanından dere geçtiğini ve alanın bir kısmının doldurma alan olduğunu belirtiyor. Fakat yapılan bir zemin etüdünün olup olmadığı, yapıldıysa hangi uzmanlar tarafından yapıldığı soruları yanıtsız.

TOKİ konutlarının yapılması için seçilen SEKAMER arazisi

'Bilimden ve uzmanlardan tamamen uzak, ben yaptım oldu dönemi yaşanıyor'

Kahramanmaraş bölgesine gidip alanı inceleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni hatırlatıyor. Suiçmez, oda olarak bu kararnameye karşı dava açtıklarını da ekliyor fakat imara açılan tarım arazilerinin sayısı da artıyor.

Suiçmez şunları söyledi:

“Olayın özeti: görüş alınması gereken bakanlıklar devre dışı, özel yasalara göre alınması gereken izinler devre dışı, bakanlık kendi bulduğu ve kim olduğunu bilmediğimiz uzmanlara göre istediği yere konut açabiliyor. Önemli bir gen kaynağı olan bu alana sahip çıkmaya davet ettik tüm yetkilileri maalesef kimse şu anda yasayı, yönetmeliği, diğer kurumları umursamıyor. Bilimden ve uzmanlardan tamamen uzak, ben yaptım oldu dönemi yaşanıyor.”

'Rektörün dahi haberi olmadan başlayan bir yapılaşma'

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden 6 Mart 2023 tarihinde yapılan açıklamada, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği bilgiye göre ceviz gen havuzunun olduğu bölgeye dokunulmayıp diğer alanlara toplu konut yapılabileceği açıklanmıştır” ifadeleri yer alıyor fakat anlatılan bunu doğrulamıyor.

Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, üniversitenin açıklamasına uzmanların da tepkili olduğunu dile getiriyor. soL’a konuşan Özkaya, üniversite yetkililerinin öğretim üyelerine bilgi vermediğini anlatıyor ve “Birkaç öğretim üyesi dışında kimsenin ses çıkarmadığını öğrendim” diyerek sözlerine devam ediyor:

“‘Mesele halloldu’ gibi bir mesaj vermeye çalışmış üniversite yönetimi. ‘Biz bunları kurtardık’ gibi bir açıklama da var fakat gösterilen alanda ağaçların olduğu çok bariz. Bizzat rektörün de haberi olmadan başlayan bir süreç. Araziye girilip inşaat çalışması başladığında üniversite yöneticilerinin haberi yoktu. Deprem konutu yapmak için belirlenen alanda sadece 2-6 yaş arası ağaçlar değil, 25 yıllık ceviz ağaçları, zeytin ağaçları talan edildi.”

Üniversitenin ağaçları sökerek başka bir alana dikildiği için kurtarıldığını açıklaması ise konunun uzmanları tarafından "Bir anlamı yok, tutmama ihtimalleri çok yüksek" diye değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Ercan: Sa-kın ya-pı-laş-ma-yın!

Depremin ilk gününden itibaren veryansın ettiğini söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Özellikle 1. Sınıf tarım alanlarına inşaat yapılmasının bedelini ödüyoruz” diyerek hiçbir tarım alanının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Ercan şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisi altında yeni yerleşim alanları tarım ve sulak alanlar üzerinde açılıyor. Bu da deprem açısından son derece sakıncalı. Özellikle son depremde yapıların yıkılmasının yüzde 60’ının yıkılmasının nedeni binaların tarım alanlarına dikilmesi. Olağan olan da genellikle depremde yıkılmaların yüzde 20’si yerden gelen koşullar nedeniyle, yüzde 80’i ise yapıdan gelen sorunlar nedeniyle olur. Ama bu depremde ilk defa, çok yaygın olarak gördüğümüz, yüzde 60’ı yerden gelen sorunlar, yüzde 40’ı yapıdan gelen sorunlar nedeniyle yıkıldı. Bu hatalarımızın zaman içerisinde ne kadar büyüğünü gösteriyor. Malatya’da, Kahramanmaraş’ta, Osmaniye’de, Antakya’da tarım ve sulak alanlara yapılan binalar sebebiyle yıkımın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Tarım alanında yapılaşma için tüm araştırmalar ve incelemeler yapılsa bile ben sonucun olumlu çıkacağını düşünmüyorum. 53 yıldır bu alanda çalışıyorum, tarım arazisine yönelik söyleyeceğim tek şey; sa-kın ya-pı-laş-ma-yın! ”