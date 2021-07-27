Test sonucunu beklemeden otobüse bindi, kontrolde sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı

Bingöl'de yaşayan Nihai H., grip şikayeti nedeniyle dün akşam corona virüs testi yaptırdı. Nihai H. test sonucunu beklemeden İstanbul’a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi.



DHA'nın haberine göre, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul'a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Yolcuların yapılan kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Nihai H.'nin test sonucunun pozitif olduğu görüldü.

Otobüsten indirilen Nihai H. polisin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul'a gidecektim" dedi.

Otobüsteki diğer yolcular İstanbul’a doğru yola çıkarken, gözlem altında tutulacakları öğrenildi.