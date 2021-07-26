Bakanlık açıklaması: 63 ölüm, 16 bin 809 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 16 bin 809 olarak tespit edildi.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 224 bin 198, bugün iyileşen sayısı 5 bin 585 oldu.

18 yaş üstü nüfusun 2. doz Covid-19 aşı ortalaması ise yüzde 38,21 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.