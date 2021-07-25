Koronavirüs vaka sayıları ve buna bağlı ölümler gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı ise sosyal medyadan her gün yeni bir mesaj paylaşıyor. En son yayınladığı mesajda “Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!” diyen Bakan salgında bu noktaya gelmemizin nedenini son 10 güne bağlıyor!

Yirmi yıldır iktidarda olanlar son on günü sebep gösteriyor ve emekçileri suçluyor.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme "Emekçiler değil siz suçlusunuz" manşetiyle çıktı. Boyun Eğme'de bu tablonun sorumlusuna ilişkin şöyle deniliyor:

"Vaka sayıları ve ölümler yeniden artarken bu tablonun nedenini biliyoruz. Bu tablonun sorumlusu salgının başından bu yana toplumun sağlığı yerine sermayenin çıkarlarını düşünen iktidardır. Salgınla mücadeleyi bir halk sağlığı sorunu yerine güvenlik sorunu olarak gören, herhangi bir halk sağlığı politikası olmadığı için de ülkeye aşıyı zamanında getiremeyen ve milyonlarca emekçiyi sağlıksız koşullarda çalıştırırken on binlercesinin hastalanıp ölmesine sebep olan AKP’dir."

Gazetenin manşet yazısında şunlar kaydediliyor:

"Yeter ki aşı ve ekonomik kriz konuşulmasın diye tüm toplumu aylarca tuhaf gündemlerle oyalayanlar ve gerekli tedbirleri almadıkları için insanları yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, çocukları eğitimsizliğe mahkum edenler için artık yolun sonu gözükmektedir.

Evet, tüm halkımız zaman kaybetmeksizin aşı olmalıdır. Salgına karşı da, gözü doymaz patron iktidarı AKP’ye karşı da birlikte mücadele etmelidir."

Yeterli aşı yapılmadan salgın bitmeyecek

"Geçtiğimiz hafta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada Covid-19 vakalarında artma eğilimi gözlendi. Almanya’da vaka sayıları uzun süre sonra iki binleri, İtalya’da beş binleri buldu.

İngiltere, Fransa ve Belçika’dan da artış haberleri geliyor. Vaka sayılarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

Ülkemiz için de Sağlık Bakanlığı vakaların arttığı yönünde verileri paylaştı. Günlük vaka sayıları on binleri aşmış durumda. Daha da yükselmesi bekleniyor. Günlük hastane ve yoğun bakım yatış verileri ise bugünlerde paylaşılmıyor.

Artışın nedeni nedir?

Tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun yeni tespit edilen Delta varyantı ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Söz konusu varyantın daha hızlı yayıldığı biliniyor. Ancak yayılmayı sadece yeni varyanta bağlamak doğru değil. Yayılımı engelleyecek tedbirlerin gevşetilmesi, önlemlere uyum konusunda toplumda gelişen rehavet ve düşen motivasyonu da göz ardı etmemek gerek.

Aşılama etkili oldu mu?

Aşılama oranlarının tüm dünya ölçeğinde istenilen oranlara varmadığı açık. Aşı kullanımında emperyalist dünyanın zorunlu bir sonucu ortaya çıkan eşitsizlik yeni varyantların oluşmasında ve yayılmasında etkili oluyor.

Tek tek ülkeler ölçeğinde de aşıların etkinliği üzerinden hesaplanan asgari aşılama oranına ulaşılabilmiş değil. Buna aşıları üreten ve öncelikle sahip olan ülkeler de dahil. Tüm toplumda istenen bağışıklık düzeyine erişmedikçe virüsün yeni varyantlarla yayılmaya devam edebileceği bilimsel bir gerçek.

Aşılama açısından bir diğer önemli başlık asıl koruyuculuğun ikinci dozdan sonra başlıyor olması. Tek doz aşılı olanların sayısının virüsün toplum yayılımını engelleme açısından bir kıymeti yok. Çift doz aşılanmış kişilerin nüfusa oranının

yüzde 50’yi geçtiği ülkelerin sayısı ise İsrail, Şili ve BAE olmak üzere sadece üç. Virüsün yayılmasını engelleyecek toplumsal bağışıklığın oluşması için gerekli oranın en az yüzde 70 olduğu biliniyor.

Artan vakalara rağmen ağır hasta, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında paralel yükselmenin olmayışı toplanan ilk veriler arasında yüz güldürücü olanlardan. Bu durum yeni varyantın biyolojik bir özelliği olabileceği gibi, aşıların etkililiğinin bir

sonucu olarak da görülebilir.

Pandemiyi yaratan eşitsizlik ve akılsızlıklar ortadan kaldırılmadan, salgın hastalığın etkisinin devam edeceği öngörülebilir. Tüm dünyada yeterli oranda etkili bir aşılama olmadan yeni yayılımlar olması kaçınılmaz görünmektedir."

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