Bakanlık açıklaması: 55 ölüm, 14 bin 230 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre ülkede son 24 saatte 55 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni tespit edilen vaka sayısı ise 14 bin 230 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 223 bin 837, bugün iyileşen sayısını 5 bin 211 olarak duyurdu.

Tabloya göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı ortalaması ise yüzde 36,80.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadesini kullandı.