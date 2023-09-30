Tesla'ya 'siyah işçilere iş yerinde ırkçılık yapıldığı' iddiasıyla dava

ABD'de Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Tesla'nın Kaliforniya fabrikasında siyah işçilerin ırkçı söylemlere maruz kaldığı ve beyaz çalışanlara göre daha çok çalıştırıldığı iddialarıyla şirketten davacı oldu.

New York Times'ın haberine göre, Tesla yöneticilerinin, söz konusu kötü muameleden haberdar olduğunu ve bu sorunu ortadan kaldırmak için yeterince çabalamadığını öne süren EEOC, şirket ile uzlaşmaya varılamamasının ardından Oakland Federal Mahkemesinde dava açıldığını bildirdi.

Komisyonun iddialarına göre, siyah işçiler, söz konusu eşitsizlik hakkında şikayette bulunmalarının ardından işten çıkarıldı.

EEOC, Tesla'nın federal yasayı ihlal ettiğini öne sürerek, şirketin "Fremont fabrikasındaki siyah çalışanlarını ırkçı tacize maruz bıraktığını ve ırkları sebebiyle çalışanları için düşmanca bir çalışma ortamı oluşturduğunu" iddia etti.

Mahkemeden çalışanların tazminat almasını talep eden Komisyon, dava sonucunda çeşitli cezalar beklediğini belirtti.

Dava dilekçesinde, "Irkçılıktan kaynaklanan usulsüzlük ve devam eden uygunsuz davranışlar tüm mesailerde, departmanlarda ve iş pozisyonlarında belirgin" ifadesi yer aldı.

Söz konusu dilekçede, "gamalı haç" ve "Ku Klux Klan (KKK)" gibi ırkçı çizimlerin iş yerinin çeşitli bölgelerinde görüldüğü kaydedildi.

Davacıları temsil eden avukat Bryan Schwartz, yaptığı yazılı açıklamada, "Tesla'nın siyah çalışanlarına karşı ırkçı tacizi, yasa dışı ve dehşet vericidir. Problemin sistematik şekilde ele alınması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Tesla, daha önce de ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, Kaliforniya Sivil Hakları Departmanı da şirkete siyah işçilerin yönetici konumlarında "yeterince temsil edilmemesi" gerekçesiyle dava açmıştı.

Eski Tesla çalışanı Owen Diaz'ın 4 Nisan'da Tesla'ya karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanmasının ardından şirket, Diaz’a yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. (AA)