Elon Musk'tan Türkiye'de 'fırsat' arayışı: Teknofest'e katılacağını duyurdu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, gelecek yıl Teknofest'e katılmayı istediğini açıkladı.

X sosyal medya hesabında, Teknofest'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, kendisini Teknofest'e davet eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Musk, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta Elon Musk'la görüşmüştü. Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı Teknofest'e davet etmişti. Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için de Musk'a çağrı yapmıştı.