Erdoğan, Musk'la buluştu: Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti.

Erdoğan, Musk’a, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti.

TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

Erdoğan’ın ziyarette Elon Musk’a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını ve BM Reformu önerisini içeren kitapçığı hediye ettiği öğrenildi.