Tesla binlerce çalışanını işten çıkaracak

Dünyanın en zengin patronu Elon Musk elektrikli otomobil üreten şirketi Tesla'da üretim bölümünde binlerce pozisyonun kapatılacağını açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre Musk Salı günü Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada ekonomik yavaşlama endişesi nedeniyle gelecek üç ay içerisinde bordrolu çalışanların toplam yüzde 3,5'inin işine son verileceğini söyledi. Buna göre 100 bin çalışanı bulunan Tesla'da 3 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.

Musk buna karşılık saat başı ücretle çalışanların sayısının arttırılacağını kaydetti.

Eski çalışanlardan dava

Öte yandan Tesla'nın eski çalışanları şirkete karşı dava açtı. Eski çalışanlar şirketin önceden bildirimde bulunmadan ABD'de çalışanlarını "toplu olarak işten çıkarmak" ile şirketin federal yasaları ihlal ettiğini savunuyor.

Şirketin Nevada'daki devasa fabrikasında işten çıkarılan iki eski çalışanının dava başvurusunu Texas'ta Pazar akşamı yaptığı bildirildi. Dava dosyasına göre Nevada fabrikasında 500 kişi işten çıkarıldı.

Eski çalışanlar Tesla'nın 60 gün ihbar süresi gerektiren toplu işten çıkarmalarla ilgili olarak yasalara uymadığını iddia ediyor.

İşçiler Tesla'nın ABD‘nin diğer eyaletlerindeki fabrikalarından da Mayıs ya da Haziran ayında ihbar süresi tanınmadan benzer şekilde işten çıkarılan diğer işçilerle birlikte toplu dava açmak istiyor. Dava dilekçesinde "Tesla çalışanlarına fesihlerin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi" denildi.

Tesla CEO'su Elon Musk bu ay başında yaptığı bir açıklamada ekonomiyle ilgili olarak "süper kötü bir hissiyatı" olduğunu söylemiş ve Tesla'nın çalışan sayısını yüzde 10 azaltması gerektiğini belirtmişti.

Reuters'ın haberine göre bu ay 20'den fazla Tesla çalışanı işten çıkarıldığını veya pozisyonlarının kapatıldığını söylüyor. Haziran ayında işten çıkarılan davayı açan eski çalışanlar John Lynch ve Daxton Hartsfield, 60 günlük bildirim süresi için maaş ve sosyal yardımlardan faydalanmak istiyor.