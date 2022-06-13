Tesla’nın karıştığı kazalara özel soruşturma

Elektrikli araba üretici Tesla'nın gelecek vizyonunun en önemli parçası olarak lanse edilen otonom sürüş, şirkete soruşturma açılmasına sebep oldu. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın ürettiği arabalarda, otopilot kaynaklı kazaların son dönemde artması sebebiyle şirkete soruşturma açıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tesla'nın mevcut dört modelin üretim hattının tamamını ve Tesla'nın ürettiği 830 bin aracı inceleyeceklerini duyurdu. Fortune'un haberine göre, NHTSA sadece değerlendirme raporu istemeyip, ayrıca "mühendislik analizi raporu" da istedi. NHTSA'nın araçların geri çağırılmasını talep etmesinin yüksek bir olasılık olduğu belirtildi.

Şirketin dört modeli de bu soruşturmaya dahil olacak. Tesla'nın Y, X, S ve 3 modeli, 830 binden fazla aracın NHTSA tarafından başlatılan soruşturmada, otopilot sistemleri incelenecek.