Forbes: İşten çıkarmaları ağzından kaçıran Musk'ın serveti 17 milyar dolar daraldı

ABD'li sermayedar Elon Musk'ın Tesla çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarma ve işe alımları askıya alma planlarına dair şirket üst yönetime bir mektubu sızdırılmıştı. Bu olayı takiben Tesla hisseleri yüzde 9,2 kayıp yaşadı.

Forbes'un haberine göre, dünyanın en zengin patronu Elon Musk, Cuma günü servetinin 16,9 milyar dolar küçüldüğünü gördü. Elon Musk'ın servetinin 216,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Daha önce Musk, Tesla çalışanlarına haftada en az 40 saat ofiste kalmaları gerektiğini, aksi takdirde işlerinden olacağını söylemiş ve bunu takiben şirketin hisseleri düşmüştü. Geçen ay, Tesla'nın hisseleri Musk'ın Twitter'ı satın aldığını açıklamasının ardından bu en büyük düşüşünü görerek yüzde 33 kayıp yaşadı.

Toplamda, yılın başından bu yana Musk'ın serveti 55 milyar dolar azaldı.