Elon Musk: Uzaktan çalışma bitti, ya ofiste çalışın ya ayrılın

Tesla'nın CEO'su Elon Musk dün çalışanlarına gönderdiği mailde, herkesin ofise dönmesini istediğini, artık uzaktan çalışmanın kabul edilmeyeceğini söyledi. Musk mailde, çalışanların haftada en az 40 saat ofiste olmak zorunda olduğunu, aksi takdirde şirketten ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Elon Musk'ın "Uzaktan çalışma artık kabul edilmiyor" başlıklı mailinde, "Uzaktan çalışmak isteyenler haftada en az (ve *en azı* kastediyorum) 40 saat ofiste olmak zorunda ya da Tesla'dan ayrılmalı. Bu, fabrika çalışanlarımızdan daha az" dedi.

Elon Musk'ın çalışanlara gönderdiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan mail

Elon Musk mailin gerçek olup olmadığı hakkında yorum yapmasa da, bildiriyi sosyal medyada paylaşarak Musk'a tepki gösteren bir kişeye, "[Uzaktan çalışmak yerine] başka bir yerde çalışıyor gibi görünmeliler" şeklinde cevap verdi ve maili yalanlamadı