Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası

ABD'li milyarder Elon Musk ve şirketleri Tesla ve SpaceX'e, kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için yasadışı bir piramit şeması oluşturdukları gerekçesiyle dava açıldı.

New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin’in fiyatını yükseltmek amacıyla yasadışı bir planın parçası olmakla suçladı.

Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg'in haberine göre davada Musk'ın ve şirketlerinin Dogecoin'in değerini şişirmeleri nedeniyle Nisan 2019'dan beri para kaybettiklerini belirten bir dizi kişi temsil edilecek.

Davacılar toplam 258 milyar dolar tazminat talep ediyor.