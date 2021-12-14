'Teşkilat' dizisi hakkında suç duyurusu

TRT’de yayınlanan Teşkilat adlı dizinin 12 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde "Yıldırım" adlı "terörist" karakterle, MİT mensubu "Serdar" adlı karakterin konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sözü "Yıldırım" adlı "terörist" karaktere söyletilmişti. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, konuya dair RTÜK'e suç duyurusunda bulundu.

Tığlı, TRT televizyonlarında son yıllarda iktidarın propagandalarına yönelik çekilen dizilerden birisi olan "Teşkilat" için TRT’ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet ettiği gerekçesiyle ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

Tığlı, "Kamu kurumu olan TRT’nin Teşkilat adlı dizisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıkça kullandığı 'Geliyor gelmekte olan' sözünün terör örgütü temsilcisi rolünde ki bir karakterin diline sakız edilerek yayınlanmasına izin verilmesi hem terör örgütleri ile yapılan mücadeleye zarar vermekte hem siyasi ahlakla bağdaşmayan utanç verici bir yaklaşımdır" dedi.