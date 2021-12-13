TRT, Kılıçdaroğlu'nun sloganını 'terörist' karaktere söyletti

Geçen aylarda yayına giren TRT'deki Teşkilat dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı “Geliyor gelmekte olan” sloganı “terörist” karaktere söyletildi.

Dizi içerisinde kamuoyunun "hayırsever bir iş adamı" olarak tanıdığı “Yıldırım” karakteri, perde arkasında ise "uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olarak" yansıtılıyordu.

Bu karaktere dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sık sık kullandığı “Geliyor gelmekte olan” ifadesi söyletildi.

O sahnede diyaloglar içerisinde “Yıldırım” karakteri, “Benim her zaman bir B planım vardır. Geliyor gelmekte olan Serdar, geliyor gelmekte olan” ifadelerini söylüyor.