Tescilli ağaçlara telafisi imkansız zararlar veriliyor: Taksi duraklarının içine hapsediliyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki tescilli ağaçlara zarar verildiğini, tescilli bitki gruplarının taksi durağı gibi yapılarla istila edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesi Kumrular Sokak’taki tescilli ağaçlar taksi duraklarının içine hapsedilmiş, üzerlerine ilanlar asılarak zarar verilmiştir. Sözde restorasyon adı altında inşai faaliyetlerle Saraçoğlu'nun değerleri yok edilirken, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki tescilli ağaçlara telafisi imkansız zararlar verilmektedir. Koruma Kurulu’nu göreve davet ediyoruz” dedi.

Koruma Kurulu acilen harekete geçmeli, tescilli ağaçları korumaya almalıdır

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Çevre Şehir İl Müdürlüğü’ne ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na resmi yazıyla başvurarak, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.4.1979 tarih ve A-1610, 08.06.1979 gün ve A-1674, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02.03.2993 tarih ve 2877 sayılı kararı ile Kentsel SİT olarak belirlenen Namık Kemal Mahallesi’nde (Saraçoğlu Mahallesi) bitki varlığı ile ilgili yaptığımız tespitlerde, tescilli ağaçların yaşamsal durumları ile ilgili gelinen son durumun endişe verici olduğunu bildirdik. Kentsel SİT statüsü altında Saraçoğlu Mahallesi’nde de bulunan tüm bitki örtüsü koruma altındadır. Koruma Kurulu acilen harekete geçmelidir”

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Saraçoğlu Mahallesi tescilli bitki varlıklarının yapı grupları (taksi durağı vb) ile istila edilmesine hemen son verilmelidir. Kuruldan, gerekli müdahalenin yapılarak tescilli bitki varlığının zarar görmemesini sağlayacak önlemleri tesis etmesini ve Bilgi Edinme Kanunu gereğince tarafımıza bilgi verilmesini de talep ettik.”