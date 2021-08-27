43 milyon yıllık 4 ayaklı balina keşfedildi

Balinaların karadan denize geçiş sürecisini izleyen bilim insanları, daha önce bilinmeyen dört ayaklı balina türüne ait 43 milyon yıllık fosil keşfettiklerini açıkladı.

NTV'den yer alan habere göre araştırma ekibi, yeni keşfedilen hem suda hem de karada yaşayan (amfibi) balinanın Mısır’da bulunduğu ve bu türün bir grup soyu tükenmiş balina olan Protocetidae'ye ait olduğunu söyledi.



Fosilin, bir zamanlar denizlerle kaplı olan ve balinaların gelişimini gösteren bir dizi keşif sağlayan Mısır'ın Batı Çölü'ndeki orta Eosen kayalarından ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Fosilin daha sonra üzerinde çalışmak üzere Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi'ne (MUVP) götürüldüğü aktarılırken Phiomicetus anubis adlı balinanın tahmini vücut uzunluğunun yaklaşık üç metre ve vücut kütlesinin ise yaklaşık 600 kilogram olduğu aktarıldı.



Döneminin en büyük yırtıcısı olduğu tahmin edilen balinanın iskeleti üzerinde yapılan çalışmada, keşfedilen türün Afrika'da bilinen en ilkel protocetid balina olduğunu ortaya çıktı.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan makalenin baş yazarı Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi’nden (MUVP) Abdullah Gohar, "Phiomicetus anubis, önemli bir yeni balina türü. Mısır ve Afrika paleontolojisi için kritik bir keşif" dedi.



Araştırmacılar, son fosil keşiflerine rağmen, Afrika'daki ilk balina gelişimlerinin büyük resminin önemli ölçüde bir sır olarak kaldığını söylüyor.