Tersanede iş cinayeti: Denize düşen işçi hayatını kaybetti

Tuzla'da çalıştığı tersaneden denize düştüğü öne sürülen 18 yaşındaki İbrahim Dam, sahil güvenlik ekiplerince çıkarıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, çalıştığı tersaneden denize düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Tersaneler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Dam tersanede çalıştığı sırada denize düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Dam, olay yerine gelen ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Haber

Davultepe'de doğa katliamına mahkeme 'dur' dedi, işletme dinlemedi, bakanlık sessiz