Termik Santral yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevlerin sabaha doğru etkisini kaybettiğini duyuruldu.

Muğla Milas'ta alevler rüzgarın da etkisiyle alevler santrale sıçradı. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ören beldesine girişler yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi.

Bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Termik santraldeki vatandaşlarımızın tahliyesi sorunsuz şekilde tamamlandı" ifadesine yer verildi.

Bölgeden tahliye edilecek insan sayısının 10 bin civarında olduğu, gece saatlerinde henüz 1500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.