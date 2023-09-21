Terkoğlu'ndan İYİP kulisi: Antalya adayı da belli

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ümit Özlale olacağına ilişkin açıklamasının ardından partinin bir büyükşehir belediyesi için adayının da belli olduğu belirtildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu Halk TV'de yaptığı açıklamada İYİP kulislerinde konuşulan bilgilere göre, eski MHP milletvekili Nesrin Ünal'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterileceğini söyledi.

Terkoğlu "İYİ Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre; Antalya'da Nesrin Ünal İYİ Parti'nin adayı olarak açıklanacak. Antalya Millet İttifakı'nın önde olduğu bir yer. İlerleyen günlerde İYİ Parti'nin Antalya Belediye Başkanlığına aday ismin Nesrin Ünal olduğu da Akşener tarafından açıklanacaktır" dedi.

Eski MHP milletvekili Nesrin Ünal 2023 genel seçimlerinde Antalya'dan İYİP milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.