İYİP GİK üyesi: Yavaş ve İmamoğlu'na destek konusunda henüz karar vermedik

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

Halk TV'den Seyhan Avşar "Akşener neden ilk olarak İstanbul ya da Ankara adayını değil de İzmir adayını açıkladı?" sorusunu İYİP Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi önemli bir isme sorduğunu ve dikkat çekici bir yanıt aldığını aktardı.

Buna göre ismi açıklanmayan İYİP GİK üyesi partisinin henüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklememek konusunda net bir karar vermediğini söyledi.

Avşar'ın aktardığına göre İYİP GİK üyesi şu ifadeleri kullandı:

"GİK'te her ilden belediye başkanı adayı çıkarmamız konusunda karar çıkmış olabilir. Peki bu gerçekten böyle olacak mı? Partimiz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip destekleme konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Ayrıca partimizin Yavaş ve İmamoğlu ile bir bağı ve çok ciddi bir geçmişimiz var. Onlara karşı bir aday çıkarabilecek miyiz? Ayrıca bizim Tunç Soyer ile bir bağımız ve geçmişimiz yok. O nedenle ilk İzmir'in adayının açıklanmasına şaşırmamak lazım."

"İYİ Parti İstanbul ve Ankara belediye başkanlığına karşılık İzmir'i istiyor olabilir mi?" diye soran Avşar'a GİK üyesinin yanıtı şöyle oldu:

"CHP İzmir'i verir mi? CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kazanması kesin değil. Ancak en garanti il İzmir. Şimdi İzmir garantiyken o şehri bize veririp, İstanbul ve Ankara'yı kaybederse bu durum 14 Mayıs seçimlerine döner. Saadet Partisi'ne 9 vekil, diğerlerine bilmem kaç vekil... Siz CHP olsanız bunu yapar mısınız yapmazsınız."