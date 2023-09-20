Akşener partisinin İzmir adayını açıkladı

Yerel seçimlere kendi adaylarını gireceğini ilan eden İYİP'in İzmir adayı belli oldu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de yaptığı açıklamada İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" dedi.

Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" demişti.