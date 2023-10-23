Terkoğlu: Uyuşturucu şüphelisini 1 günde tahliye eden hakim mahkeme başkanı yapıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK'ye ilettiği "yargıda rüşvet" dilekçesi günlerdir kamuoyunda tartışılıyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşesinde, uyuşturucu trafiğinde yargı ve emniyet mensuplarının karıştığı iddia edilen "Mesut Doğru" olayını yazdı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Mesut Doğru, 4 Mart'ta gözaltına alındı ve evinde uyuşturucu madde bulundu. Beraberinde yakalanan 2 kişi tutuklanırken, Doğru'ysa bir gün sonra serbest bırakıldı.

Terkoğlu'nun anlatımına göre, Doğru, emanetçi olduğunu savundu ve onu serbest bırakan hakim S.D. ise yeni kurulan İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı yapıldı.

'Başsavcının parayla uyuşturucu sanıklarını tahliye ediyor dediği hakim'

Barış Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

''İki şüpheli, (Doğru ve Gengörü) 10. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 5 Mart’ta tutuklandı. Tutukluluğa itirazlar değişik mahkemeler tarafından sürekli reddedildi. En son 9. Sulh Ceza Hâkimliği’ne Doğru’nun avukatı G.Ö. tarafından 11 Nisan’da tahliye dilekçesi verildi. 17 Nisan’da mahkeme tahliyeyi yine reddetti.

Doğru’nun avukatı 24 Nisan günü değişti. M.C. yeni avukatı oldu. Sıradan bir değişiklik değildi...

25 Nisan’da daha öncekilerle aynı gerekçelerle, neredeyse aynı dilekçe, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne verildi. Nasıl olduysa, hâkim aynı gün, çabucak dosyayı inceledi. Doğru, jet hızıyla 25 Nisan’da tahliye edildi. Hâkim S.D., bir günde samimi bulduğu Doğru’yu dışarı çıkardı.

Dosya şimdi ne halde diye baktım. Sonucu görünce “Yok artık” dedim. Söz konusu uyuşturucu yargılaması yeni kurulan İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düşürülmüştü. Mahkemenin başkanı kim mi yapılmış? Bir günde Mesut Doğru’yu tahliye eden, başsavcının parayla uyuşturucu sanıklarını tahliye ediyor dediği hâkim S.D.!

Ortada ya çok büyük bir tesadüf var ya da İstanbul yargısı içinde uyuşturucu satıcılarını mutlu eden ve başarılı bir yapılanma var.''