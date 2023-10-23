‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberinin engellenmesine itiraza ‘tek cümlelik’ ret

BirGün yazarı Timur Soykan’ın “Adliye rüşvet çarkı” haberine yönelik verilen ‘içerikten çıkarma’ kararına yapılan itirazlar reddedildi. Reddin gerekçesi ‘tek cümle’ ile açıklandı.

13 Ekim Cuma günü “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlığıyla yayımlanan haber Türkiye’nin gündemini sarmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yazdığı ihbar dilekçesinde ismi geçen bir yargı mensubunun başvurusu üzerine haber hakkında, yayınlandığı gün ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmişti.

Yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı.

Kararda, ‘içerikten çıkarma’ kararının kaldırılmasına ilişkin talepler, “İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usül ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından itirazların ayrı ayrı reddine” ifadeleri ile reddedildi.