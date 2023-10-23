H.K.G. davasında karar günü

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyetinin ilk kararı yayın yasağı ve gizlilik kararı almak oldu. Böylece büyük yankı uyandıran ve barolardan, kadın örgütlerine, kitle örgütlerinden, siyasi partilere pek çok kurumun dahil olmak istediği davada kamuoyunun bilgi alması engellenmiş oldu.

H.K.G. istismara maruz bırakılırken birçok kamu görevlisinin de istismarın aklanmasının sorumlusu olduğu açığa çıktı, H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için sahtecilik yaptığı gerekçesiyle yargılanan üç sanıktan biri yurt dışına kaçtı.

Kemik yaşının büyütülmesi davası da ertelendi: Tutuklu sanık kalmadı

Öte yandan konuyla ilgili bir başka dava daha var. 6 yaşındaki çocuğun kemik yaşının 2012’de büyütülmesiyle ilgili görülen davada tutuklu sanık yok. H.K.G.’nin yaşını büyük göstermek için Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden 2012 yılında alınan “sahte kemik yaşı tespit” raporuyla ilgili üçü doktor yedi şüphelinin yargılandığı davada ilk duruşma 11 Eylül 2023’te görüldü. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Emin Marankoz’un tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 16 Ocak 2024’te.

Gericiler kampanya başlatmıştı

Timur Soykan'ın “Profesör Kâbus” haberi, gerici basın tarafından, yine Soykan'ın "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" haberindeki suçluları aklamak için kullanılmaya çalışılmıştı. Milat'ın başlattığı gerici çağrıya Yeni Akit ve Yeni Şafak da katıldı ve "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" dosyasının sil baştan ele alınması gerektiğini manşetine taşımıştı.

Duruşmanın ardından provokasyon

Son duruşmanın ardından gerçekleştirilen basın açıklamasına müdahale eden bir gerici çocuk istismarı davası olan H.K.G. davasına ‘öğretmenine aşık bir çocuğun’ davası diyerek provokasyon yapmıştı. Bağırarak açıklamayı engellemeye çalışan kişi çevredekilerin tepkisiyle uzaklaştırılmıştı.

Karar çıkması bekleniyor

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davada 17 Temmuz’da görülen duruşma Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı istifa etmişti. 9 Ekim’de görülen duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel’in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti ve dava bu nedenle 23 Ekim’e ertelenmişti. Görülen son duruşmanın da karar duruşması olması bekleniyordu.

DHA'nın aktardığına göre; Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bugün karar çıkması bekleniyor.