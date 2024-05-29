Terim şikayetçi oldu, Erzan'a yeni iddianame: 'Bahsedilen fonla ilgim yok, para vermedim'

Kamuoyunda önce "Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen sonra "yüksek kârlı gizli fon" ismini alan ünlü davada 275 yıl hapis istemiyle yargılanan eski Denizbank yöneticisi Seçil Erzan hakkında Fatih Terim şikayetçi oldu.

Davada 2'si tutuklu 7 sanık dolandırıcılıktan yargılanıyor. Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında Erzan, futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Terim'in şikayetiyle hazırlanan yeni iddianame, bu olayla ilgili ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Cezası 305 yıla çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dolandırıcılık olayına ilişkin Fatih Terim'in şikayeti üzerine yeni iddianame hazırladı.

Bu iddianame, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı söz konusu olayla ilgili ana dava dosyasıyla birleştirilmesi istemiyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Mahkemenin Terim'in "müşteki" sıfatıyla yer aldığı yeni iddianameyi ana dava dosyasıyla birleştirilmesi halinde dosyadaki mağdur sayısı 29'a, eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası talebi toplamda 305 yıla çıkacak.

Terim: Seçil Erzan'la 6,5 yıldır tanışıyorum

İddianamede Seçil Erzan'ın Terim'in tüm bankacılık işlemlerini uzun yıllar yönettiği kaydedildi.

Terim'in, 6 Haziran 2023'te banka hesap hareketlerine ilişkin idari izinli olan Erzan'ın yerine bakmakla görevli sanık Rüya Sağır'la görüşerek bilgi alma talebinde bulunduğu anlatılan iddianamede, ''Şüpheli Rüya Sağır’ın müşterinin bankada bulunan hesaplarına ilişkin oluşturulan Excel tablosunda 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira olacak şekilde iki kalem alacağı yer almasına rağmen bu tabloya banka uhdesinde bulunmayan 'e saklama o/n 3 milyon dolar' şeklinde bir kalem alacağı daha eklendiği anlaşılmıştır'' denildi.

İddianamede, sanıklar Sağır ve Erzan'ın birlikte hareket ederek Terim'i dolandırdıkları öne sürüldü.

Fatih Terim'in Haziran 2023'te savcılıkta alınan ifadesine de iddianamede yer verildi. Terim, uzun yıllardır teknik direktörlük yaptığını, Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanıştığını ve 11 yıldır da bankanın müşterisi olduğunu dile getirdi.

‘Bahsedilen fonla ilgim yok, Erzan'a para vermedim’

Bankanın Florya ve Levent şubelerine hiç gitmediğini, paraya ihtiyacı olduğunda yakınlarından ve aile dostlarından istediğini, onların gerektiğinde bankadan parayı çekip kendisine getirdiğini öne süren Terim, şunları söyledi:

"Birtakım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya'daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime geldiğinde de belgelere imza atmışlığım olmuştu. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermedim.

6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım ile mesajlaştım. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim'in başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim ama 3 milyon dolar hâlâ gönderilmedi."

Terim, ne kadar zarara uğratıldığından haberi olmadığını, iyi niyetinin suistimal edildiğini iddia ederek, şüpheliler Rüya Sağır ve Seçil Erzan'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Erzan: Terim bana elden para verdi, şoförüne geri gönderdim

İddianameye göre sanık Erzan ise 18 Nisan'da alınan ifadesinde, müşteki Terim'in tüm bankacılık işlemlerini kendisinin yönettiğini, Terim'in bir dönem Eurobond'dan zarar ettiğini belirterek, "Bu zararını çıkarmak için bana 300 bin dolar parayı elden vermişti. Fakat ben bu parayı Fatih Terim'in şoförü U.A'ya geri ödedim. Rüya Sağır, Denizbank'ta çalıştığım şubede portföy yöneticisi olarak görev yapıyordu. Bankada olmadığım dönemlerde Terim ile ilgilenmesi için Rüya Sağır'ı görevlendirmiştim. Bu konuya ilişkin Fatih Terim'e de bilgi vermiştim" dedi.

Terim'in talebi üzerine Sağır'ın kendisine hesap bilgilerini gönderdiğini anlatan sanık Erzan, tutuklandığı dönemde Terim'in Denizbank'ta 3 milyon dolar bakiyesi olmadığını, Sağır'a, Terim'in "saklamada 3 milyon doları olduğuna" ilişkin bir şey söylediğini hatırlamadığını ifade etti.

İddianamede, şüpheliler Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim şikayetçi olarak yer alıyor.

Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.