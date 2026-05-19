'Terbiye kapısı, irfan eşiği ve mektep' denilen Ülkü Ocakları'nı tanıyalım...

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin gençlik kolu olan Ülkü Ocakları’nın düzenlediği gençlik kurultayına katılıp, “Ülkü Ocakları terbiye kapısıdır. Ülkü Ocakları irfan eşiğidir. Ülkü Ocakları sığınaktır. Ülkü Ocakları mekteptir. Bu mektebin tarihi Türk Milleti'nin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir” dedi.

Bahçeli’nin bu sözlerle andığı Ülkü Ocakları, kurultayla birlikte bir kez daha gündemin üst sıralarına çıkıp tartışma konusu olurken, söz konusu örgütün kanlı tarihini ve güncel olarak hangi haberlerle anıldığını hep birlikte hatırlayalım…

Ülkü Ocakları’nın üzerinde yükseldiği tarih

ABD’ye “Gerilla ve Özel Harp Teknikleri” eğitimi alan, sonrasında Washington NATO Daimî Komitesi’nde görev yapan ve uzun süre ABD’de kalan bir isim olan Alparslan Türkeş, Ülkü Ocakları’nın kurucusu.

ABD’den aldığı eğitimin gereğini yerine getiren Türkeş, ülkemizde yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı eşitlik için ayağa kalkan emekçilerin ve gençlerin karşısına ABD menşeli silahlarla çıkıyordu.

Burada en öne çıkan adım, düzenin göz yumup arka çıkmasıyla kurduğu Komando Kampları oldu.

Burada her tür kriminal ismi “eğitimden” geçiren Türkeş, emekçilerin ve gençlerin hak arayışının üzerine saldı.

Ülkü Ocakları köklerini işte tam buradan aldı.

soL’da bu grubun “doğum kontrol seminerinden”, işçi eylemlerine, gençlerin hürriyet taleplerinden kadınların hak arayışına kadar hemen her başlığa nasıl bir vahşilikle saldırdığını aktarmıştık.

Kendini “milliyetçi” olarak tanımlayan bu grup, çetecilik, uyuşturucu gibi tüm karanlık işlerin merkezine yerleşmiş tam bir düzen aparatıydı.

Bu karanlık tarih, 12 Eylül darbesinin ardından düzen adına duyulan “sıfırlama” ihtiyacı sonrası geçici olarak son bulmuştu, yeniden ihtiyaç doğana kadar.

soL Haber, düzen kontrolündeki çetelerin saldırılarının ve bunun sonuçlarının üzerine gitmeye, gerçekleri hatırlatmaya devam ediyor. soL'un bu haberlerine destek olmak için sen de soL'a abone ol.

Değişen bir şey var mı?

12 Eylül sonrası, 1990’da, düzenin yeni dönem ihtiyaçları kapsamında yeniden kuruldular.

Bu kez bir süre de olsa eski “kontrolsüzlük” ve “kötü imajlarını” tazelemeye çabaladılar, kendi iddiaları bu yöndeydi en azından. Bahçeli döneminde “sokak çetesi” kimliğinden uzaklaşan bir gençlik görüntüsü verilmek istendiği iddia edildi bu gruba ama kuruluş kodları çok açıktı, oradan hiçbir zaman uzaklaşamadılar, gerçekten uzaklaştırmak isteyen de yoktu zaten.

Üniversitede ellerinde satırla öğrencilere saldıran, üyeleri uyuşturucu satıcılığıyla, tacizlerle anılan, kadın düşmanlığı ve çetecilik faaliyetleri hiçbir zaman azalmayan bir gruptan söz ediyoruz.

Uzun uzun bu tarihi anlatmaktansa, son yıllarda bu gruba dair yaygın medyada çıkan sadece bazı haberleri yeniden hatırlamak yeterli: