'Terbiye kapısı, irfan eşiği ve mektep' denilen Ülkü Ocakları'nı tanıyalım...
Maraş Katliamı'nda bebeklerin, kadınların, Alevi yurttaşların ve devrimcilerin öldürülmesinin arkasında da aynı çete vardı.
Yayın Tarihi: 19.05.2026 , 14:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin gençlik kolu olan Ülkü Ocakları’nın düzenlediği gençlik kurultayına katılıp, “Ülkü Ocakları terbiye kapısıdır. Ülkü Ocakları irfan eşiğidir. Ülkü Ocakları sığınaktır. Ülkü Ocakları mekteptir. Bu mektebin tarihi Türk Milleti'nin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir” dedi.
Bahçeli’nin bu sözlerle andığı Ülkü Ocakları, kurultayla birlikte bir kez daha gündemin üst sıralarına çıkıp tartışma konusu olurken, söz konusu örgütün kanlı tarihini ve güncel olarak hangi haberlerle anıldığını hep birlikte hatırlayalım…
Ülkü Ocakları’nın üzerinde yükseldiği tarih
ABD’ye “Gerilla ve Özel Harp Teknikleri” eğitimi alan, sonrasında Washington NATO Daimî Komitesi’nde görev yapan ve uzun süre ABD’de kalan bir isim olan Alparslan Türkeş, Ülkü Ocakları’nın kurucusu.
ABD’den aldığı eğitimin gereğini yerine getiren Türkeş, ülkemizde yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı eşitlik için ayağa kalkan emekçilerin ve gençlerin karşısına ABD menşeli silahlarla çıkıyordu.
Burada en öne çıkan adım, düzenin göz yumup arka çıkmasıyla kurduğu Komando Kampları oldu.
Burada her tür kriminal ismi “eğitimden” geçiren Türkeş, emekçilerin ve gençlerin hak arayışının üzerine saldı.
Ülkü Ocakları köklerini işte tam buradan aldı.
soL’da bu grubun “doğum kontrol seminerinden”, işçi eylemlerine, gençlerin hürriyet taleplerinden kadınların hak arayışına kadar hemen her başlığa nasıl bir vahşilikle saldırdığını aktarmıştık.
Kendini “milliyetçi” olarak tanımlayan bu grup, çetecilik, uyuşturucu gibi tüm karanlık işlerin merkezine yerleşmiş tam bir düzen aparatıydı.
Bu karanlık tarih, 12 Eylül darbesinin ardından düzen adına duyulan “sıfırlama” ihtiyacı sonrası geçici olarak son bulmuştu, yeniden ihtiyaç doğana kadar.
Değişen bir şey var mı?
12 Eylül sonrası, 1990’da, düzenin yeni dönem ihtiyaçları kapsamında yeniden kuruldular.
Bu kez bir süre de olsa eski “kontrolsüzlük” ve “kötü imajlarını” tazelemeye çabaladılar, kendi iddiaları bu yöndeydi en azından. Bahçeli döneminde “sokak çetesi” kimliğinden uzaklaşan bir gençlik görüntüsü verilmek istendiği iddia edildi bu gruba ama kuruluş kodları çok açıktı, oradan hiçbir zaman uzaklaşamadılar, gerçekten uzaklaştırmak isteyen de yoktu zaten.
Üniversitede ellerinde satırla öğrencilere saldıran, üyeleri uyuşturucu satıcılığıyla, tacizlerle anılan, kadın düşmanlığı ve çetecilik faaliyetleri hiçbir zaman azalmayan bir gruptan söz ediyoruz.
Uzun uzun bu tarihi anlatmaktansa, son yıllarda bu gruba dair yaygın medyada çıkan sadece bazı haberleri yeniden hatırlamak yeterli:
- *Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da Ülkü Ocakları üyelerinin de planladığı belirtilen bir saldırıyla öldürüldü. Dava kapsamında söz konusu gruptan çok sayıda kişi yargılandı.
- *Ülkü Ocakları’nın eski Başkanı Sinan Ateş cinayetindeki kritik isimlerden biri olan avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
- *Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Okan Bozkurt'a yönelik eleştirilerde bulunan yerel bir haber sitesinin sahibi olan Süleyman Topbaş'a saldırı düzenlendi. Topbaş'a saldıran grubun, kendilerini Ülkü Ocakları mensubu olarak tanıttığı belirtildi.
- *Amasya Üniversitesi'nde akademisyene saldıran Ülkü Ocakları üyeleri Rektör ile fotoğraf çektirirken, kendisine bıçak çekilen Öğretim Üyesi Dr. Girayalp Karakuş'a 'kınama cezası' verildi.
- *Eski sevgilisi E.M.’yi beş ayrı yerinden bıçaklayan Ülkü Ocakları sorumlusu Necip Mert Yalçın, takdir indirimi aldı. İstinaf mahkemesi ise davayı yeniden görmeye karar verdi.
- *Hatay'da Ülkü Ocakları'ndan geldiklerini söyleyen kişiler bir okula baskın yapıp öğrenci ve öğretmenlere 'burada bizim sözümüz geçer' dedi. Eğitim-İş olayı kınayarak yetkilileri göreve çağırdı.
- Bursa Ülkü Ocakları'nın okullara kitap dağıtmakta olduğunu duyuran ve eleştiren Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, saldırıya uğradı.
- *Ankara Kitap Fuarı’nda emekli Albay Orkun Özeller’in kitaplarının satıldığı yayınevi standına saldırıyı Ülkü Ocakları’nın yaptığı ortaya çıktı. Standa dışkı bırakıldı.
- *Kuzey Kıbrıs'ta, aralarında Ülkü Ocakları yöneticilerinin de bulunduğu 16 kişinin ülkeye girişi yasaklandı. Listede Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık da bulunuyor. Gerekçe "suç örgütleriyle iltisaklı olma".
- *MHP Karaburun İlçe Başkanı Fırat Zorlu ile Karaburun Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kara'nın insan kaçakçılığı suçundan tutuklandığı öne sürüldü.
- *Eski Ülkü Ocakları Başkanı 15 yaşındaki bir çocuğu istismar ederken yakalandı.
- *Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çocuğu istismar eden Umurlu Ülkü Ocakları eski Başkanı Alpay Çömez tahliye edildi.
- *İzmir polisinin sürdürdüğü operasyon sonrasında gözaltına alınan Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Abidin Bilgin ile 11 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda esrar ve kokain ele geçirildi.
- *Ankara Pursaklar Turgut Özal Ortaokulu’nda görevli Türkçe öğretmeni Ömer Ocak, bir öğrenciyi uyardığı için veli ve yakınları tarafından okulda feci şekilde darp edildi. Saldırgan velinin Pursaklar Ülkü Ocakları başkanı olduğu iddia edilirken olay büyük tepki çekti.
- *Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırdığı kamera görüntülerine yansıyan isimlerden Gülahmet Türk, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı’na getirildi.
- *Ülkücüler kitap fuarında Veryansın TV standına saldırdı. Çözüm sürecini eleştiren kitabı hedef aldılar.
- *Suriye’de SMO bünyesinde çatışmalara katıldığı belirtilen Gebze Ülkü Ocakları eski yöneticisi Muhittin Çukur’un Lazkiye’de “çatışmada” öldüğü duyuruldu. MHP’liler taziye diledi.
- *Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyenin bir trafo üzerine çizdiği çocuk resimlerinde kullanılan gökkuşağı, Ülkü Ocakları'nın hedefi oldu. Trafoya çizilen resmi sprey boyayla kapatmaya çalıştılar.
- *Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üyesi olduğu Ülkü Ocakları’nın binasında falakayla dövüldüğünü söyleyen Mehmet Buğra B. savcılığa suç duyurusunda bulundu.
