Tepkiye yol açan Erdoğan afişleri sonrası Almanya’dan yeni karar

Türkiye’de ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Almanya'nın Nürnberg kentinde asılan Erdoğan afişleri nedeniyle Almanya’da yasa değişikliğine gidiliyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre "Doğru zaman, doğru adam" ifadeleriyle Erdoğan afişleri hazırlayan Almanya'daki AKP'liler, Nürnberg Şehir İdaresi'ne kullanım ücreti olarak 800 avro ödeme yapmıştı. Tren istasyonu yakını da dahil olmak üzere 25 yere bu afişlerden asılmıştı. Afişler, “Ülkesinde demokrasiyi kısıtlayan, gazetecileri, insan haklarını savunucularını hapse atan Erdoğan'ın ülkemizde reklam yapmasını istemiyoruz” diyen gruplar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Nürnberg Şehir İdaresi, afişlerle ilgili yasa ve tüzükte bununla ilgili "yasak bulunmadığını" belirterek, afişlere izin vermek zorunda olduklarını duyurmuştu. Şimdi, ilgili yasaya bağlı olan tüzük değiştiriliyor.

Yeni tüzükle birlikte, “Başka ülkelerdeki seçimler veya oylamalar nedeniyle, yabancı partiler ya da seçmen grupları için özel bilgi stantları, posterler, afişler asılmasına, diğer reklam-tanıtım yapılmasına izin verilmeyecek” hükmü getiriliyor. Yeni tüzük, Nürnberg Şehir İdaresi tarafından Çarşamba günü yürürlüğe konulacak.

Diğer şehirlerde de yeni kararlar alınabilir

Bu kararın, Almanya'nın birçok kentine de örnek olması bekleniyor. Aynı şekilde Münih'te de, hem AKP'liler, hem de CHP'liler stantlar açmış ve Türkiye'deki seçimlerle ilgili propaganda yapmıştı. Bir sonraki seçimlerde artık bu tür çalışmalara izin verilmeyecek. Ek olarak, bazı nüfusu az şehirlerde sorun çıkmadığı için şu anda bir değişiklik yapılması öngörülmüyor.