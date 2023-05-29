Almanya'da seçim gerilimi: Üç kişi bıçaklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanarak yeniden seçilmesinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşanan arbedede üç kişi ağır yaralandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Stuttgart polisi ile savcılık tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, öldürmeye teşebbüs, yaralama ve mala zarar verme suçlamalarıyla toplam 13 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Savcılık ve polisin verdiği bilgilere göre, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından birçok kişi ellerinde bayraklarla araç konvoyları oluşturdu. Araç konvoyuna katılanlarla diğer kişiler arasında sıklıkla gerilim yaşandı. Araçlara, birçok kez taş ve şişe fırlatıldı.

Açıklamaya göre, Theodor Heuss Caddesi'nde gerilimin büyümesi üzerine 26 yaşında olduğu belirlenen araç sürücüsü bıçak darbesi ile yaralandı. Saldırgan grup içinde olduğu tahmin edilen 18 ve 19 yaşındaki iki erkek de bıçak ile yaralandı. Bunlardan birinin aldığı yaranın hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, hiçbirinin şu an için hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.