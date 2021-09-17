Tepkilerin ardından geri adım atıldı: İlkokuldaki 'cuma namazı' ayarı iptal edildi

Denizli'deki Pınarkent İlkokulu'nda "cuma namazı" nedeniyle okulun giriş-çıkış saatlerinin değiştirildiği duyurulmuştu.

Okul yönetimi gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Okul Müdürü Eyüp Çırpan imzalı açıklamada, "Velilerimizden gelen talepler doğrultusunda öğle arasında bazı öğrencilerimizin yemek konusunda sıkıntıya düşmemesi için gelecek haftadan itibaren bu uygulamayı iptal ediyoruz" dedi.

Gelecek haftadan itibaren eski sisteme geçileceğini söyleyen Çırpan, velilere gönderdiği mesajın "bazı kişilerce yanlış anlaşıldığını" öne sürdü.

Okul Müdürü açıklamasını şöyle tamamladı:

"Pınarkent İlkokulu ve öğretmenleri olarak Atatürkçülük anlayışımızı hiç kimsenin sorgulamasına izin vermeyiz. Biz okul olarak ülkemizin temel tüm değerleri ve Atatürkçülük konusunda bize yakışanı layıkı ile temel ilkelerimiz doğrultusunda uygulayan bir kurumuz. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile tamamlamak istiyorum: Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır."