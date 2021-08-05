Tepkiler var: Ozan Güven Kadıköy'de sahne alacak mı?

2020 yılı Haziran ayında ülke gündemine giren kadına yönelik şiddet haberlerine ünlü bir oyuncunun adı da eklendi. Ozan Güven, o zaman sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'a saldırmış, Bulutsuz'un gördüğü şiddet doktor raporuyla tespit edilirken, olay Ozan Güven'in “hakaret”, “cebir, hile ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “silahla kasten yaralama” suçlamalarıyla yargılandığı davayla sonuçlanmıştı.

Ozan Güven, üyesi olduğu Oyuncular Sendikası'ndan ve rol arkadaşlarından da tepki gördü. Sendika Güven'in üyeleri olduğunu hatırlattığı ilk açıklamasında "iç prosedürlerinin gerektirdiği" şekilde hareket edeceklerini bildirdi. Babil dizindeki rol arkadaşları Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay da farklı kanallardan şaşkınlıklarını ve tepkilerini dile getirdi.

Çok sayıda oyuncu Güven'e bir tür boykot uygulama tavrı gösterirken, mahkeme sürecinde olayın Güven'in Bulutsuz'a dönük ilk şiddet eylemi olmadığını ortaya koyan bilgi ve belgeler de kamuoyunun gündemine girdi.

Ozan Güven'in Don Kişot karakteriyle rol aldığı, "Don Kişot'um ben" adlı oyun sözkonusu şiddet olayından sonra uzun süre sahnelenmemişti. Temmuz ayında Bursa ve Antalya'da sahne alan oyunun İstanbul'da uzun bir aradan sonra seyirci karşısına çıkmasının aynı ölçüde kolay olmayabileceği öngörülüyordu.

Nitekim, Kadıköy Belediyesi'nin Göztepe Özgürlük Parkı'nı açtığı oyunun 6 Ağustos Cuma günü yapılacak gösterisi öncesinde yurttaşlardan tepkiler geliyor.

soL'a ulaşan bir Kadıköy sakini, Ozan Güven'in "davası süren ve kadına yönelik şiddet konusunda dava sürecindeki tavırlarıyla da pekişmiş bir sicili olan bir oyuncu" olduğunu düşündüğünü, başka tepki gösteren kadınlarla birlikte Kadıköy Belediyesi'ne ulaştıklarını bildirdi. Telefonlar ve e-posta aracılığıyla ulaştıkları yetkililerin kendilerine "pandemide tiyatrocuların mağduriyetinin giderilmesi adına herkese sahne açtıklarını" söylediklerini anlatan yurttaş, "Bize Alişan Çapan'a ileteceğiz dediler ama bence araya kaynatmak istiyorlar. Tepkilerden yetkili kişilerin haberinin olmaması mümkün değil" diye konuştu.

Ozan Güven'in de bir özel hastaneden alınmış şaibeli bir raporu sunarak Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu davanın ilk celsesi Ocak ayında görülmüş. Bu celsede Ozan Güven, kendisinin şiddete başvurmadığını iddia ederken Bulutsuz'un kendisini yaraladığını söylemişti.

Güven'in mahkemede söylediklerinden şu cümleler kayda geçti:

"Abajur yere düşmüştü, elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı. (...) Bağırdığım için pişman olan ben böyle bir şey yapamam. 4 kez ayrılmak istedim. Anlaşamıyorduk bayılma numarası yapıyordu."

Bulutsuz bu sözlere aynı celsede şu anlatımıyla yanıt vermişti:

"Ev iki katlı müstakil. Darbe almaya üst katta başladım çenemden orada darbe aldım. Abajurun cam kısmıyla vurdu. Merdivenden hemen sonra çıkış kapısı var. Merdivende saçımdan tutup duvarlara vurdu. Aşağı yuvarlandım. Pencereden sesimi duyurmak için bağırdım. Belki biri sesimi duyar umuduyla. Pencereyi kapatıp engel oldu. Bu esnada çok darbe aldım. Kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek uyandırdı. Darbe atmaya devam etti. Vazgeçtiği anda evden kendimi dışarıya attım. Kendimi mümkün olduğunca uzağa atmak istedim ana caddeye çıkma cesaretim yoktu. Şoförünü gördüm arabaya bindim ve beni götürmesini istedim."

Nisan ayında görülmek üzere tarih verilen ikinci celse, kapanma önlemleri nedeniyle Ekim ayında görülecek.

6 Ağustos günü Göztepe Özgürlük Parkı'nda sahneleneceği duyurulmuş olan "Don Kişot'um ben" oyununun akıbeti merakla bekleniyor. Tepki gösteren yurttaşlar oyunun programdan çıkartılmasının en doğrusu olacağını düşünüyor.