Kadınlardan eylem: 'İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz'

Kadınlar İstanbul Maltepe'de bir araya gelerek "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" dedi.

Meslek örgütleri, kadın örgütleri ve platformlar aracılığıyla buluşan kadınlar AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı sözünü söylüyor.

20 Mart 2021’de çekilme kararı açıklanan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması 1 Temmuz’da resmileşecek.

Önce gün 19 Avrupa ülkesi Büyükelçisi de Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık'a İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararıyla ilgili bir mektup yollamıştı.