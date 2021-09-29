Tepkiler sonuç verdi, yönetmeliğe aykırı atamalar iptal edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin dile getirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığının yönetmeliğe aykırı olarak kütüphaneci olmayan 17 kişinin Kütüphane Müdürü kadrolarına atanmasının iptal edildiğini açıklayarak, “Kütüphanecilerin ve bizim çabalarımız sonuç verdi. Kütüphane Müdürü kadroları için yönetmeliğe aykırı olarak atanmaya çalışılan kişilerin ataması iptal edildi. 93 müdürün tamamı kütüphaneci oldu. Bakanlık yanlıştan döndü” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi, 93 Kütüphane Müdürlüğü kadrosu için yazılı sınavı geçen 142 kütüphaneciden sadece 76’sını il müdürü olarak atamak isteyen bakanlığa yönetmeliği hatırlatarak “Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde kütüphane müdürü, atanabilmek için ‘kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak’ hükmü bulunmaktadır. Yine yönetmelikte ‘Yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları’ atanabilmekte. 93 kadro için 142 kütüphanecinin başarılı olduğu sınavda sözlü ile elenen kütüphaneciler yerine 17 kütüphaneci olmayan kişiyi atama uğraşı çabalarımızla engellendi. Kazanan hukuk ve kütüphaneciler oldu” dedi.

İlgezdi, yazılı sınav sonrasında oluşturulan listesinin Kütüphane Müdürü Sınav Kurulunca değerlendirilmesi ile yanlıştan dönüldüğünü ifade ederek, “Hukukun gereği yapıldı. Yazıdan 100 tam puan, 97,20 gibi yüksek puan alan kütüphaneciler bu karar ile elenmekten kurtuldu” açıklamasında bulundu.