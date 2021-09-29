AKP usulsüzlükleri ayıklıyor: Sayıştay raporu yayımlanmadan başına neler geliyor?

Sayıştay'ın her yıl yayımladığı denetim raporları bir kez daha ülke gündeminde.

Ortaya çıkan az sayıda usulsüzlük dahi büyük tepki çekerken, ortada gerçekte yaşanan usulsüzlüklerin özeti bile denilemeyecek raporlar olduğu ifade ediliyor.

Emekli Sayıştay denetçisi Kadir Sev, Boyun Eğme’ye üst üste yayımlanan ve kamuoyunda da gündem olan son Sayıştay raporlarını değerlendirdi.

'Görüşlerini istedikleri gibi yansıtamıyorlar'

Sayıştay denetçilerinin yaptıkları denetimlerin iki ayrı süzgeçten geçtikten sonra, başkanın belirlediği isimlerin süzgeci ve denetiminden geçtikten sonra Meclis’e rapor olarak sunulduğunu ve kamuoyuna ulaştığını söyleyen Sev, bu raporlarda denetçilerin görüşlerinin istedikleri gibi yansıtıldığını ve yer aldığını söyleyemeyeceklerini vurguladı.

'İktidarı zorlayacak şeyler ayıklanıyor'

Raporların nihai haline geldiği noktada iktidarı gerçekten zorlayacak bir takım şeylerin kesin olarak ayıklandığına işaret eden Sev, Sayıştay Başkanı’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa süre önce bu göreve getirildiğini, daha önce Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olduğunu hatırlattı.

'Hesap soracak bir yargı sistemi yok'

Bütün bunları dikkate alarak söz konusu raporların değerlendirilebileceğini söyleyen Sev, bunun ötesinde ortada gerçekten söylenebilen ve tespit edilen usulsüzlüklerin de üzerine gitmenin imkansız olduğu bir tablonun hakim olduğunu söyledi.

Sev, “Sorumlulardan neden oldukları kamu zararı nedeniyle hesap soracak bir yargı sistemi yok. Yolsuzluğu kayıran, buna ortam hazırlayan bir sistem tarafından yönetiliyor ülke” dedi.