Tepkiler sonuç verdi: İzmir PTT Başmüdürlüğü dağıtım saatlerinde düzenleme yaptı

Geçtiğimiz günlerde, İzmir’de Bayraklı Adliyesi arka sokaklarında dağıtım esnasında güneş çarpması sonucu beyin kanaması geçiren PTT emekçisi Berran Özen Kırmızıgül yoğun bakıma kaldırılmış ve kamuoyunda önemli tepkilere neden olmuştu.

Kırmızıgül'ün yoğun bakıma kaldırılmasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi sonuç verdi. Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan PTT işçileri, İzmir PTT Başmüdürlüğü’nün kuryelerin dağıtıma iki saat erken çıkmasını sağlayan bir düzenleme yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Düzenlemeyle birlikte kuryeler sıcaklığın aşırı yükseldiği saatlerin dışında dağıtım yapıyor olacaklar.