Tepki gösteren mahalleli, tarikat derneğinin kursunu kapattırdı

İstanbul Kadıköy’de Rasimpaşa (Yeldeğirmeni) Mahallesi'nde geçen yıl açılan "Sultan Ümmet için Yaşama Derneği" adlı bir derneğe ait tarikat kursu Yeldeğirmeni halkının tepkisi sonucu kapatıldı.

Bugün Kadıköy Belediye zabıtaları tarafından mühürlenen tarikat derneğinin kursu, mahallenin kültürel yaşam alanları ve yaşam tarzına karşı sistematik çalışmalarıyla biliniyor.

Halk tepki göstermişti

Geçtiğimiz yıl açılan tarikat derneğinin kursu, Yeldeğirmeni Semt Evi çağrısıyla başlayan ve kısa süre sonra önemli bir ilgi toplayan imza kampanyası sonucunda kapatılmak zorunda kalmıştı. Aynı tarikatın kursu bir süre sonra mahallede sessizce başka bir yerde faaliyet göstermeye başladı. Tarikat mensupları mahalleliyi kafeleri, atölyeleri dolaşarak rahatsız etmeye devam etti. Yeldeğirmeni Semt Evi ve Yeldeğirmeni Kadın Dayanışma Komitesi tekrardan bu tarikatın kursunu kapatmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sonucu tarikat derneği önce tabelasını indirmek zorunda kalmıştI. Tarikat kursu şimdi tamamen kapatıldı.

'Karanlığı yırtıp atacağız'

Yeldeğirmeni Semt Evi ve Yeldeğirmeni Kadın Dayanışma Komitesi’nden yapılan ortak değerlendirme şunlar denildi:

‘’Bugün elde edilene sonuç ortak mücadelenin, örgütlü mücadelenin sonucudur. Ülkemizi karanlığa boğan açık veya gizli tüm cemaatlerin, tarikatlerin toplumsal yaşamda herhangi bir yeri olmayacağını bir kez daha göstermiş olduk.

Mesele sadece bir mahalleden ibaret değildir, bu kara bulut ülkemizin her yerinde gezmektedir. Kuşkusuz çok önemli bir sonuç elde ettik. Ama meselemizin bunun daha ötesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Gericilikle uzlaşma değil, onunla mücadele etmek dışında bir çıkış yolu olmadığını görmek durumundayız. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı ve yaşam alanlarımızı ancak ve ancak bu şekilde koruyabiliriz.

Bu kazanımı bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Mahallemizde ortak ve örgütlü mücadelenin sayısız başarılar getireceğine ise yürekten inanıyoruz.

Mahalleli dostlarımızı, komşularımızı kutluyor ve bir çağrıda bulunmak istiyoruz:

Halkımızın günden güne yoksullaştığı, barınmanın, ulaşımın, eğitimin her geçen gün ulaşılamaz hale bugünlerde daha fazlası için yan yana gelmeye davet ediyoruz. Gelin hep birlikte karanlığı yırtıp atalım. Gelin hep birlikte baskıya, yoksulluğa, hayat pahalılığına karşı ayağa kalkalım! ‘’