Yeldeğirmeni sakinleri mahallede tarikat istemiyor

İstanbul Kadıköy’de Rasimpaşa (Yeldeğirmeni) Mahallesi'nde geçen yıl açılan "Sultan Ümmet için Yaşama Derneği" adlı bir derneğe ait tarikat kursu Yeldeğirmeni halkında bir tedirginlik yaratmıştı. Mahalleli örgütlü bir şekilde hareket ederek imza toplamış ve kursun kapatılmasını sağlamıştı.

Baskılar sonucu kapatılan bu tarikat kursu bu yıl yeniden farklı bir konumda, tabelasız ve sessiz sedasız bir şekilde gizlice yeniden açıldı. Tarikatçıların atölyeleri ve esnafları dolaşıp adına “sohbet” dedikleri toplantılara davet ettiklerini söyleyen mahalleli, bu durum karşısında tedirgin olduklarını dile getirdiler. Mahallede oturan bir kişi “Geçen yıl bu tarikatı kapattırmıştık, bu yıl tekrar açtıklarını öğrendik. Bu yıl da kapatacağız, tarikatların bu mahalleye girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Yeldeğirmeni Semt Evi ve Yeldeğirmeni Kadın Dayanışma Komitesi de bir bildiri hazırlayarak bu tarikatın yeniden kapatılmasını ve bir daha mahallede açılmaması için kararlı olduklarını dile getirdiler.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mahallemizde tarikat istemiyoruz!

Geçen yıl mahallemizde açılan Nasihat Mektebi adlı tarikata bu sloganla tepki gösterip, topladığımız imzalarla kapattırmıştık. Bu yıl farklı bir yerde yeniden bu tarikatı açma cesareti göstermişler. Mahallemizde tarikat istemiyoruz çünkü;

Mahallemizde, '9 yaşında çocuklar evlenebilir' diyen insanları istemiyoruz.

Çocuklarımızın kuran kurslarında, tarikat evlerinde cinsel istismara maruz kalmasını, fiziksel saldırıya uğramasını istemiyoruz.

Tarikatlarda can veren çocuklarımızın arkasından ağlamak istemiyoruz.

'Kadının yeri erkeğinin yanıdır', 'Kadının ahlaklısı bu şekilde giyinir', 'Kadın erkeğinden uzağa yalnız başına x km gidebilir' diyen gericileri istemiyoruz.

Kadına şiddetle mücadelede önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi için; 'İslâmi değerlere savaş' iddiasıyla 'sözleşmeden çıkılmalıdır' diyen şeyhleri mahallemizde görmek istemiyoruz.

LGBT'leri sapkın gibi lanse eden, hedef gösteren tarikatları istemiyoruz.

'Müzik haramdır', 'Heykel haramdır', 'Resim Haramdır'… diye dolaşan sanat düşmanı gericilerin mahallemizin sanatçılarına dil uzatmalarını istemiyoruz.

Okulu ve kreşi olmayan bir mahallede, bilinçli bir şekilde yerleştirilmeye çalışılan kuran kursları, tarikatlar, mektepler istemiyoruz.

Bu listeyi uzatabiliriz, mahallemizin yozlaştırılmasına, gerici güruhlar eliyle sosyolojik yapısının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Yeldeğirmeni; kadınların sokaklarda kahkaha atarak gezdiği, hiç kimsenin diğerine giydiğiyle içtiğiyle karışmadığı, dayanışma ile her sorunun çözülebileceği bir mahalle olarak kalmaya devam edecek.

Mahallemizde bu karanlığın vücut bulmasını istemiyoruz ve faaliyet göstermeye başlayan 'Kadıköy Nasihat Mektebi' isimli yerin yeniden kapanmasını istiyoruz.

Gelin birlikte bu karanlıkla mücadele edelim."