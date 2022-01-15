Tepki çeken mesajı sonrası AKP'den istifa ettiğini duyurdu

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Büyükler, AKP Akçakale İlçe Başkanlığı'na istifa dilekçesi vererek, partisinden istifa ettiğini, belediye meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Büyükler mesajında, “Çok sevdiğimiz ilçemiz ve partimiz için çalışacağımıza seçimden önce söz verdik. Ancak, sözümüzü yerine getiremedik. Bu konuda verdiğimiz sözlerden özür diliyoruz. Partimize daha fazla zarar vermemek için onurumla Ak Parti'den istifa etmeye karar verdim. Bağımsız olarak devam edeceğim. Bizi bu kararı almak zorunda bıraktılar” dedi.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurduğu Ahmet Büyükler'in “Bundan sonra yüzde 100/80 oy verene tam hizmet, 100/20 verene çeyrek hizmet verecez” mesajını eleştirmişti.

Bu mesaj üzerine AKP'li Büyükler, hesabının ele geçirildiğini ileri sürerek paylaşımı silmişti.