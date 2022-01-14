soL TV'de bu hafta, AKP'yle birlikte sınıf atlayan yeni dönem "zübükler", "ak zübükler" ele alınıyor.
soL TV | Ak Zübükler: Devlet gölgesinde büyüklenme hikayesi
soL TV bu hafta AKP'yle sınıf atlayanlar dosyasını açtı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Ak Zübükler: Devlet gölgesinde büyüklenme hikayesi
soL TV bu hafta AKP'yle sınıf atlayanlar dosyasını açtı.
Haber Merkezi
soL TV'de bu hafta, AKP'yle birlikte sınıf atlayan yeni dönem "zübükler", "ak zübükler" ele alınıyor.