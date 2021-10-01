Temel Karamollaoğlu'ndan 'Oğuzhan Asiltürk' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün ölümü sonrası kısa bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünün ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, şunları yazdı:

"Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

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Oğuzhan Asiltürk öldü