Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünün ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, şunları yazdı:
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Oğuzhan Asiltürk' paylaşımı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün ölümü sonrası kısa bir paylaşımda bulundu.
Haber Merkezi
Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünün ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, şunları yazdı: