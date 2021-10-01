Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, öldü.
Asiltürk’ün 2 hafta önce koronavirüse yakalanıp hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.
Saadet Partisi’nin önemli ismi, tedavisi için 13 Eylül’de İstanbul’dan Ankara’ya götürülmüştü.
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün ölümünü “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.