Oğuzhan Asiltürk ittifak için AKP'den isteğini açıkladı

Saadet Partisi’nde ittifak kaosu devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak görüşmesi yapmasının ardından Temel Karamollaoğlu yönetimine yönelik çıkışlarda bulunan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yeni bir açıklama yaptı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki gelişmeler ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı bir açıklamada “Milli Görüş Hareketi Lideri” imzasını kullanması çok tartışılan Asiltürk, iktidar partisine ittifak mesajı gönderdi.

İttifak şartlarını açıkladı

Asiltürk, Saadet Partisi Gençlik Kolları’nın Akçakoca’da gerçekleşen kampında yaptığı konuşmada, SP’nin hangi ittifakta yer alacağı ile ilgili iki tarafın da teklifine bakacaklarını belirtti.

Seçim sürecine kadar iktidar partisi dâhil herhangi bir partiyle birliktelik kurmayacaklarını ifade eden Asiltürk, ittifak şartı olarak ise Meclis’te grup kurma şartını ortaya koydu.

Asiltürk, "Seçimlere gidene kadar, biz iktidar partisiyle birleşmiş olmayız. MHP'lilerle, diğerleri var, ‘sizinle beraber olacağız’ diye bir şey yapamayız. Söz veremeyiz. Niye veremeyiz, ilerde neyin ne olacağı belli olmadan oturulup, ileriye yönelik kararlar hatalar olabilir.

İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için mecliste grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiç bir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez." şeklinde konuştu.

Asiltürk diğer yandan Afganistan sorununun ne olacağı ile ilgili soruya, "Hiç umulmadık ölçüde Taliban bir başarı kazandı. ‘Biz onlara yardımcı oluruz, destekleriz’ dedim, İslami hassasiyeti olmayanlar tepki göstermeye başladılar bile ama hiç önemli değil” ifadelerini kullandı.