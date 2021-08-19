Saadet Partisi'nde kriz büyüyor

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partinin gazetesinde kendisini Milli Görüş'ün gerçek lideri ilan etmiş, Erdoğan'la yaptığı görüşmeler sonrası yazdığı bu yazı parti içinde tepki çekmişti.

Parti Genel Başkanı Karamollaoğlu, Asiltürk'ün yazısına "partiyi genel başkan yönetir" diyerek yanıt verirken, yeni bir gelişme yaşandı.

Asiltürk, Afganistan'da yaşanan gelişmelere dair bir açıklamada bulunurken, bu açıklamasında “Millî Görüş Hareketi Lideri” imzasını kullandı.

"Kardeş Afganistan halkının tüm işgalci ve emperyalist güçlere karşı yaklaşık yarım asırdır süren mücadelesinin yakın şahidi olarak geçmişte Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile beraber Türkiye, Afganistan ve Pakistan’da çeşitli toplantılar düzenleyerek barışın ve kardeşliğin tesisi için çalışmalar yaptık" diyen Asiltürk, açıklamasında Taliban yönetimine destek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan’dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni süreci Afganistan için yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor ve geçmişte yaşanan ihtilaflar ve ardından gelen acılardan ders alarak kahraman Afgan milletinin barış ve iş birliğinin sağlandığı, adil bir yönetimin oluşturulduğu bir Afganistan görmeyi tüm kalbimizle arzuluyoruz.

Milli Görüş Hareketi, geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan’ın yeniden kuruluş sürecinde desteklerini sunmaya hazırdır. Afganistan’la Türkiye asırlardan beri dost ve kardeştir. Yeni dönemde hak ve adalete dayalı bir nizam kuracağınız inancıyla Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum."