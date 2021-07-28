Oğuzhan Asiltürk'ten dikkat çeken çıkış: İtaat edeceğinize söz verdiniz

Saadet Partisi YİK Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı olan Oğuzhan Asiltürk, partinin yayın organında "itaat" çağrısı yaptı.
Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası partiyi Millet İttifakı'ndan ayırıp Cumhur İttifakı'na katmaya çalıştığı iddia edilen Asiltürk, bugünkü yazısında "Millî Görüş inancına göre, bir toplumun başındaki yönetici vefat ederse, yerine o görevi yüklenecek yeni bir yönetici seçilir. Bunun en önemli örneği, Peygamberimiz a.s.’dan sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.)’ın seçilmesidir" derken, kendisinin de Erbakan'ın yerine seçildiğini söyledi.
Asiltürk, bu ilginç karşılaştırmanın sonrasında "itaat" çağrısı da yaparken, şu ifadeleri kullandı: