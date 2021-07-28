Oğuzhan Asiltürk'ten dikkat çeken çıkış: İtaat edeceğinize söz verdiniz

Saadet Partisi YİK Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı olan Oğuzhan Asiltürk, partinin yayın organında "itaat" çağrısı yaptı.

Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası partiyi Millet İttifakı'ndan ayırıp Cumhur İttifakı'na katmaya çalıştığı iddia edilen Asiltürk, bugünkü yazısında "Millî Görüş inancına göre, bir toplumun başındaki yönetici vefat ederse, yerine o görevi yüklenecek yeni bir yönetici seçilir. Bunun en önemli örneği, Peygamberimiz a.s.’dan sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.)’ın seçilmesidir" derken, kendisinin de Erbakan'ın yerine seçildiğini söyledi.

Asiltürk, bu ilginç karşılaştırmanın sonrasında "itaat" çağrısı da yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Görüş Toplulumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim:

“Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz”, dedim.

Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı “evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz” dediler.

Erbakan Hoca’mız, önemli toplantılara Genel İdâre Kurulu’yla birlikte bütün Millî Görüş teşkilatlarını da çağırırdı. Aynı şekilde o toplantıya, Genel İdare Kurulunun yanında, Erbakan Hoca’mızdan sonra Partide şu anda görev yapmakta olan bir çok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı.

Erbakan Hoca’mızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız Genel Başkan olarak görevlendirilirdi. Genel Başkan olarak görevlendirilen kişi, dâvânın başında bulunan Erbakan Hoca’mızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi.

Eğer Millî Görüş’ün bu mükemmel düzeni bozulursa Millî Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca’mız bu uyarıyı sık sık yapardı.

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Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken, sâdece toplumun maddi ihtiyaçlarını önemsiyor gibi bir görüntü vermememiz gerekir. Buna dikkat etmezsek ahlakî ve mânevi değerleri savunduğumuz için bizi destekleyenler bizden uzaklaşırlar. Son kamuoyu araştırmalarında desteğimizin düşük çıkmasının sebebi budur.

Saadet Partisi’ni, diğer partilerden ayıran en önemli vasfı, Millî Görüş inancına bağlı kalması, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır."