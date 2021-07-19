Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs'a giden heyette SP'li Asiltürk de var

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs'a ulaştı.

Erdoğan'a eşlik eden heyette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanısıra Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün de yer alması dikkat çekti.

Lefkoşa'da Ercan Havalimanı'nda resmi askeri törenle karşılanan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs parlamentosundaki oturumda konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan'ın "müjde vereceğim" dediği oturum Kuzey Kıbrıs'ın ana muhalefet partisi CTP ve TDP tarafından boykot ediliyor.