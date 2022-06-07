TEM'de zincirleme kaza: 12 yaralı

TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, TIR, minibüs ve arazi aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıları Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şerit olmak üzere trafiğe açıldı. Devrilen TIR'ın kurtarma çalışmalarına ise ilerleyen saatlerde başlanacağı bildirildi. (İHA)